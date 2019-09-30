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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

, 12:47 Видео 40

С 1 октября ставки по ипотечным кредитам упадут на 0,3 процентного пункта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, /Nikolay Gyngazov, /Dietmar Plewka, /Michaela Begsteiger, /Franz Waldhäusl

С 1 октября Сбербанк вновь снизит ставки по ипотеке, сообщает организация. Снижение составит 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и 0,3 процентного пункта на ипотечные кредиты Сбербанка, кроме продукта «Военная ипотека» и программы господдержки для семей с детьми.

Отныне взять квартиру в новостройке через ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а «вторичку» — от 8,8%. Минимальная ставка на вторичное жилье действует для зарплатных клиентов Сбербанка или участников акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Снижение ставок также распространяется на загородную недвижимость, гараж, машино-место, нецелевой кредит под залог недвижимости. Клиентам других банков доступно рефинансирование по ставке от 9,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сбербанк запустит сервис по продаже новых и подержанных автомобилей. Приложение создается по аналогии с «ДомКлик».

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