Сбербанк снизит ставки по ипотеке

С 1 октября Сбербанк вновь снизит ставки по ипотеке, сообщает организация. Снижение составит 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и 0,3 процентного пункта на ипотечные кредиты Сбербанка, кроме продукта «Военная ипотека» и программы господдержки для семей с детьми.

Отныне взять квартиру в новостройке через ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а «вторичку» — от 8,8%. Минимальная ставка на вторичное жилье действует для зарплатных клиентов Сбербанка или участников акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Снижение ставок также распространяется на загородную недвижимость, гараж, машино-место, нецелевой кредит под залог недвижимости. Клиентам других банков доступно рефинансирование по ставке от 9,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сбербанк запустит сервис по продаже новых и подержанных автомобилей. Приложение создается по аналогии с «ДомКлик».