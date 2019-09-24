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Сбербанк запустит сервис по продаже новых и подержанных автомобилей

, 18:48 21

Приложение создается по аналогии с «ДомКлик».

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Сбербанк готовится запустить приложение по продаже машин, передает РБК. Новый маркетплейс создается по аналогии с «ДомКлик» — сервисом по поиску квартир, оформлению ипотеки, проведению экспертизы и электронной регистрации сделки с недвижимостью.

Банк предлагает крупнейшим игрокам авторынка присоединиться к проекту. С помощью приложения пользователи смогут покупать и продавать новые и подержанные машины из предложенного каталога, а также подавать заявку на автокредит.

По словам инсайдеров, Сбербанк намерен заняться этим рынком, поскольку там открывается большое поле возможностей. К тому же продавать вторичные авто стабильнее, чем новые, так как эти сделки не зависят от курса иностранной валюты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появилось противоаварийное приложение для смартфонов. Система внимательно следит за состоянием водителя и своевременно выдает предупреждения и подсказки.

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