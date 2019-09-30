Поклонники упрекнули Брежневу в маленькой «пятой точке»

Певица Вера Брежнева подогрела интерес подписчиков в Instagram снимком в спортивном белье с демонстрацией бицепса. Экс-солистка «ВИА Гры» предстала на фото в позе атлета в коротком топе и облегающих трениках с двух сторон сразу — стоящее за ее спиной зеркало показало артистку «с тыла».

«Главное, что нужно тренировать ежедневно — любовь к себе… и чувство юмора», — написала в посте Брежнева.

Instagram @ververa

Как утоняет «Утро.ру», Вера выложила этот кадр по возвращении из Парижа, где она проводила время в компании обаятельного миллионера. Разве что «пятая точка» Брежневой на фотографии выглядит явно не на миллион. Об этом фолловеры поспешили заявить ей напрямую в комментариях.

«Все хорошо, кроме полного „безпопия“»; (сохранена орфография автора — Прим.ред.)

«Попу надо немного накачать, ты же не фотомодель», — указали юзеры.

В остальном фигура певицы нареканий не вызвала. А с ее словами фанаты полностью согласились.

«Как всегда прекрасна, и совсем неопасна»;

«Фигурка — класс, на все сто!»

«Да, Вера, повторяйте нам это чаще!»

«Какие правильные слова! А еще (главное — Прим.ред.) — пить шампанское!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева поведала об изъяне своего лица.