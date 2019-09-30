В Кремле назвали условия для обнародования стенограмм бесед Путина и Трампа

Обнародование стенограмм бесед президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможно только при согласии обеих сторон, но в случае поступления такой просьбы от Вашингтона Москва готова ее обсудить. Так прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявление председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа о том, что представители Демократической партии США намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед Путина и Трампа.

« Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон — именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать », — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что подобные просьбы « и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США », и Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конгресс США намерен потребовать публикации разговоров Трампа и Путина. Этому «желанию» американских сенаторов предшествовало обнародование содержания телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшегося в июле. Эта беседа стала для демократов своеобразной красной тряпкой, и они инициировали процедуру импичмента действующего президента США. Следующие выборы хозяина Белого дома должны состояться почти через год — в начале ноября 2020 года.