Конгресс США намерен потребовать публикации разговоров Трампа и Путина

Председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф заявил о необходимости прослушать записи телефонных разговоров Дональда Трампа с другими главами государств, в частности, с Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в эфире телеканала NBC в воскресенье, 29 сентября.
Белый дом уже обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Произошло это после того, как американского лидера обвинили в превышении должностных полномочий. В прессе появилась информация, что
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова отметила опасность переговоров с США из-за публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.