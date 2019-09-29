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Конгресс США намерен потребовать публикации разговоров Трампа и Путина

, 22:02 32

До этого Белый дом уже обнародовал стенограмму телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ting Shen, Shealah Craighead/White House, Li Muzi, Tasos Katopodis

Председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф заявил о необходимости прослушать записи телефонных разговоров Дональда Трампа с другими главами государств, в частности, с Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в эфире телеканала NBC в воскресенье, 29 сентября.

«Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, президент нашу безопасность, так как он думал, что это пойдет на пользу его кампании», — сказал конгрессмен.

Белый дом уже обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Произошло это после того, как американского лидера обвинили в превышении должностных полномочий. В прессе появилась информация, что Трамп в этой беседе якобы просил Киев содействовать расследованию в отношении Джо Байдена — бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на выборах 2020 года, а также его сына. В ответ на это американский лидер якобы обещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова отметила опасность переговоров с США из-за публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

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