WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов

Мессенджер WhatsApp прекратит работать на мобильных устройствах с устаревшими операционными системами. Соответствующие изменения вступят в силу 1 февраля 2020 года. Ограничения затронут смартфоны, работающие на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

« В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время », — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Владельцам устаревших моделей гаджетов рекомендуется обновить их до поздней версии прошивки — Android 4.0.3 и iOS 9 или более новых. Также отмечается, что после 31 декабря 2019 года WhatsApp не будет доступен на устройствах с ОС Windows Phone.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярные приложения WhatsApp и Instagram будут переименованы.