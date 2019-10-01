Госдума ожидает выступления Греты Тунберг

Феномен 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг дошел до России. «Икону климата» пригласил для выступления перед Госдумой депутат Василий Власов.
В послании молодой шведке парламентарий подчеркнул, что является самым молодым депутатом Государственной Думы России, пишет РИА Новости. По словам Василия Власова, российская молодежь обеспокоена сложившейся климатической ситуацией и экологическими проблемами. Депутат также выразил Грете Тунберг свое уважение по поводу ее деятельности на мировой политической арене.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Лена Миро уличила Грету Тунберг в двойных стандартах.