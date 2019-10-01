Госдума ожидает выступления Греты Тунберг

Феномен 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг дошел до России. «Икону климата» пригласил для выступления перед Госдумой депутат Василий Власов.

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату », — написал народный избранник в письме к Тунберг.

В послании молодой шведке парламентарий подчеркнул, что является самым молодым депутатом Государственной Думы России, пишет РИА Новости. По словам Василия Власова, российская молодежь обеспокоена сложившейся климатической ситуацией и экологическими проблемами. Депутат также выразил Грете Тунберг свое уважение по поводу ее деятельности на мировой политической арене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Лена Миро уличила Грету Тунберг в двойных стандартах.