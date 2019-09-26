  1. Пятый канал
  4. «Лицемерненько»: Лена Миро уличила Грету Тунберг в двойных стандартах

«Лицемерненько»: Лена Миро уличила Грету Тунберг в двойных стандартах

, 17:04 55

Блогер считает, что страдающую психическими расстройствами шведскую экоактивистку используют как марионетку.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Блогер Лена Миро в пух и прах раскритиковала выступление в ООН 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, обвинив ее в двойных стандартах в вопросах экологии.

В первую очередь, по мнению Миро, «зеленые» корпорации используют «психически нездорового ребенка как марионетку» и лоббируют свои интересы.

Чтобы прибыть на саммит ООН по изменению климата, Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте с солнечными батареями, продемонстрировав таким образом, что для перемещения между континентами необязательно наносить вред окружающей среде. Однако Лена Миро более подробно изучила это плавсредство.

«Я тоже „за“ двумя руками за экологию. Но вот яхта барона Ротшильда, на которой Грета прибыла в Нью-Йорк на заседание ООН, оснащена кевларовыми парусами и вся сплошь из высокотехнологичного пластика. Лицемерненько как-то бороться за экологию под парусами, которые не разлагаются в принципе», — написала она.

Несмотря на это, по мнению Миро, «Тунберг окончательно оккупировала все мировые новости».

23 сентября шведская школьница, номинант на Нобелевскую премию мира, произнесла на саммите ООН по изменению климата пламенную речь, в которой она обвинила политиков по всему миру в том, что те «украли у нее детство».

Ранее психолог Анастасия Краснова в беседе с 5-tv.ru рассказала о так называемом феномене шведской «иконы климата» Греты Тунберг. По словам специалиста, 16-летняя экоактивистка имеет синдром Аспергера, представляющий собой расстройство аутистического спектра. Такие люди нестандартно понимают себя и окружающих, а также им тяжело воспринимать мимику собеседника и его эмоции.

Читайте также

+10° Днём +10°
Ночью +3°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

Последние новости

17:51
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой
17:42
Скончалась девочка, которую перед смертью пыталась спасти Жанна Фриске
17:36
Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой
17:29
Внучка Елизаветы II объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи
17:24
Ушел из жизни советский космонавт Геннадий Манаков
17:18
Шокирующие кадры: Собаку, от голода съевшую мертвого ежа, спасают в Ленобласти

Сейчас читают

«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев