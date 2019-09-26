«Лицемерненько»: Лена Миро уличила Грету Тунберг в двойных стандартах

Блогер Лена Миро в пух и прах раскритиковала выступление в ООН 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, обвинив ее в двойных стандартах в вопросах экологии.

В первую очередь, по мнению Миро, «зеленые» корпорации используют «психически нездорового ребенка как марионетку» и лоббируют свои интересы.

Чтобы прибыть на саммит ООН по изменению климата, Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте с солнечными батареями, продемонстрировав таким образом, что для перемещения между континентами необязательно наносить вред окружающей среде. Однако Лена Миро более подробно изучила это плавсредство.

« Я тоже „за“ двумя руками за экологию. Но вот яхта барона Ротшильда, на которой Грета прибыла в Нью-Йорк на заседание ООН, оснащена кевларовыми парусами и вся сплошь из высокотехнологичного пластика. Лицемерненько как-то бороться за экологию под парусами, которые не разлагаются в принципе », — написала она.

Несмотря на это, по мнению Миро, « Тунберг окончательно оккупировала все мировые новости ».

23 сентября шведская школьница, номинант на Нобелевскую премию мира, произнесла на саммите ООН по изменению климата пламенную речь, в которой она обвинила политиков по всему миру в том, что те «украли у нее детство».

Ранее психолог Анастасия Краснова в беседе с 5-tv.ru рассказала о так называемом феномене шведской «иконы климата» Греты Тунберг. По словам специалиста, 16-летняя экоактивистка имеет синдром Аспергера, представляющий собой расстройство аутистического спектра. Такие люди нестандартно понимают себя и окружающих, а также им тяжело воспринимать мимику собеседника и его эмоции.