Названа причина подачи тока по батареям в воронежском доме

В Воронеже 29 сентября эвакуировали 115 жителей многоэтажки из-за того, что батареи в доме находились под напряжением. После поквартирного обследования специалисты выяснили — причиной инцидента мог оказаться обычный холодильник, пишет РЕН ТВ.

Техники прошли с осмотром по всем квартирам девятиэтажного дома. Так, при проверке электрооборудования в одной из них, при подключении холодильника к сети, напряжение резко повысилось.

Представители управляющей компании (УК) жилого дома утверждают, что еще одной причиной «наэлектризованности» батарей стало большое количество электрической бытовой техники, используемой жильцами. Старая проводка в здании просто не выдержала такого напряжения. В УК пообещали заменить проводку, а пока просто отцепили батарею в одной из квартир, чтобы разомкнуть цепь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Воронеже эвакуировали жителей дома из-за батарей под напряжением.