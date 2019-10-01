  1. Пятый канал
  4. Лавров написал драматичный стих для «Русского пионера»

Лавров написал драматичный стих для «Русского пионера»

, 13:01 Фото 49

Глава МИД РФ посвятил литературное произведение пожарам в лесах.

Фото: ТАСС / Щербак Александр

В литературном журнале «Русский пионер» опубликовали стихотворение, автором которого выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Литературное произведение политика называется «Выстрел в тайге» и посвящено пожарам в лесах.

Тема номера издания — «Дым». Министр иностранных дел сочинил высоко драматичное и эмоционально напряженное стихотворение в три четверостишия. В «Русском пионере» дали оценку произведения Сергея Лаврова.

«Получился эпос. Вышла драма в трех частях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу „Дымком“ попахивает», — написано в аннотации к стихотворению.

 

5-tv.ru

Сергей Лавров не в первый раз выступает в качестве поэта. В 90-е дипломат посвятил стихотворение коллеге по службе и другу —  Виталию Чуркину. Последний тогда целый месяц провел в Боснии и Герцеговине, охваченной военными действиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова показала очередь из желающих пообщаться с Сергеем Лавровым в ООН.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

13:44
Умер сотрудник центрального аппарата СК РФ, раненый ножом в Москве
13:42
«Не бокал, а бутылку!»: Лена Миро привела доказательства алкоголизма Волочковой
13:22
На сокращение чиновников за три года потратят почти пять миллиардов рублей
13:01
Лавров написал драматичный стих для «Русского пионера»
12:50
Запрет на использование открытого огня на балконах вступил в силу
12:43
Фото Юлии Ковальчук с отдыха разделило поклонников певицы на два лагеря

Сейчас читают

Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев