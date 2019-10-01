Лавров написал драматичный стих для «Русского пионера»

В литературном журнале «Русский пионер» опубликовали стихотворение, автором которого выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Литературное произведение политика называется «Выстрел в тайге» и посвящено пожарам в лесах.

Тема номера издания — «Дым». Министр иностранных дел сочинил высоко драматичное и эмоционально напряженное стихотворение в три четверостишия. В «Русском пионере» дали оценку произведения Сергея Лаврова.

«Получился эпос. Вышла драма в трех частях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу „Дымком“ попахивает », — написано в аннотации к стихотворению.

5-tv.ru

Сергей Лавров не в первый раз выступает в качестве поэта. В 90-е дипломат посвятил стихотворение коллеге по службе и другу — Виталию Чуркину. Последний тогда целый месяц провел в Боснии и Герцеговине, охваченной военными действиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова показала очередь из желающих пообщаться с Сергеем Лавровым в ООН.