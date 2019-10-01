«Не бокал, а бутылку!»: Лена Миро привела доказательства алкоголизма Волочковой

Скандально-популярный блогер Лена Миро высказалась по поводу недавнего интервью Анастасии Волочковой. Балерина заявила журналистам, что виновницей всех ее бед стала родная мать. Однако, по мнению Миро, артистка испортила себе жизнь самостоятельно.
Лена Миро уверена — судьба Анастасии Волочковой складывается не самым удачным образом исключительно из-за ее пристрастия к алкогольным напиткам.
По словам Лены Миро, женщины могут позволить себе не больше одного бокала вина в неделю. Однако внешний вид знаменитой балерины заставляет блогера думать, что артистка выпивает гораздо больше нормы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Анастасии Волочковой объясняют ее «провалы в памяти» злоупотреблением алкоголем.