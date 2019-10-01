«Не бокал, а бутылку!»: Лена Миро привела доказательства алкоголизма Волочковой

Скандально-популярный блогер Лена Миро высказалась по поводу недавнего интервью Анастасии Волочковой. Балерина заявила журналистам, что виновницей всех ее бед стала родная мать. Однако, по мнению Миро, артистка испортила себе жизнь самостоятельно.

«Лузерам свойственно обвинять родителей в том, что жизнь не сложилась. Не мать разрушила Настину жизнь, а тот выбор, который делала и делает Настя каждую секунду своей жизни. Настя любит алкоголь, и за эту любовь ей приходится платить высокую цену », — заявила блогер.

Лена Миро уверена — судьба Анастасии Волочковой складывается не самым удачным образом исключительно из-за ее пристрастия к алкогольным напиткам.

«Из театра выперли, брак с приличным мужчиной распался, красота растрачена, уважение общества потеряно. И в этом виновата не мама Насти, а то, что сама Настя частенько выбирает залить свои некогда красивые глаза шампанским и не только », — утверждает инфлюенсер в LiveJournal.

По словам Лены Миро, женщины могут позволить себе не больше одного бокала вина в неделю. Однако внешний вид знаменитой балерины заставляет блогера думать, что артистка выпивает гораздо больше нормы.

«На лице Волочковой я вижу даже не бокал шампанского ежедневно, а бутылку и больше!» — сообщила скандальный контент-мейкер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Анастасии Волочковой объясняют ее «провалы в памяти» злоупотреблением алкоголем.