«Зачем вы людей дразните?» Волочкова вновь угрожает отключить комментарии в Instagram

Анастасия Волочкова в полной мере распробовала «горчащий» вкус популярности в соцсетях. Дошло до того, что балерина многократно угрожала миллионной аудитории подписчиков в Instagram отключением комментариев под своими публикациями. Воспитание поклонников — прежде всего! Артистке не нравится, что ее фолловеры позволяют себе оставлять негативные сообщения и задают слишком много личных вопросов.

« Сегодня я тоже просто радуюсь домашнему дню. А вы? Отключу наверно, комменты… Как думаете? » — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Подписчики Анастасии Волочковой пришли в ярость от очередного вопроса про «отключать или не отключать». До этого балерина несколько раз заявляла о том, что перестанет давать людям возможность оставлять ей сообщения.

«Еще раз 300 спроси!»

«Отключай!»

«Мозг лучше включи уже!»

«Закройте лучше свой Instagram, а не комментарии!»

«Надоело всем ваше хвастовство. Зачем вы людей дразните?»

«Еще десять постов давай про „выключать или не выключать“ комменты!» — написали фолловеры.

Некоторые из подписчиков Анастасии Волочковой предположили, что «провалы в памяти» балерины вызваны злоупотреблением алкогольными напитками.

«Хватит пить! А то не помнишь, что раз 50 об этом спрашивала!» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова грозится отключить комментарии в Instagram.