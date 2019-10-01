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Обвиняемая в поедании людей пенсионерка пыталась накормить соседей холодцом

, 18:43 Видео 305

«Здравствуйте, сладкие мои», — обратилась 80-летняя старушка к участникам судебного заседания.

Фото, видео: 5-tv.ru, ren.tv

Судебный процесс над 80-летней Софьей Жуковой проходит в Хабаровском крае. Она обвиняется в убийстве трех человек. Пенсионерка признала вину по всем пунктам.

Первой жертвой престарелой женщины стала восьмилетняя девочка. По словам обвиняемой, ребенок бросил в нее мороженое. За это Жукова затащила девочку к себе домой и убила топором. От тела почти ничего не осталось — только несколько фрагментов.

Второе убийство произошло через десять лет: в 2015 году. Старушка зарубила топором подругу, а затем сама же сообщила в полицию о ее пропаже. На суде она объяснила, что подруга «выказала превосходство», чем сильно ее разозлила.

Третьей жертвой Жуковой стал дворник, который, со слов обвиняемой, пытался ее изнасиловать. Мужчина пропал в 2019 году, через пару дней после переезда к старушке.

Соседи рассказали, что всегда боялись пенсионерку. Говорили, что она убивала кошек и ломала почтовые ящики людей, которые ей не нравились. Соседка обвиняемой Татьяна сказала, что та называла детей «сладенькими» и «вкусненькими».

«Как-то принесла мне холодец, муж говорит: „Давай есть его не будем, ну мало ли, из кого он сделан“», — цитирует соседку РЕН ТВ.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала пенсионерку вменяемой. На суде Софья Жукова выглядела равнодушно. Предыдущее заседание суда она начала со слов: «Здравствуйте, сладкие мои».

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом громком преступлении — муж пытался застрелить жену на глазах у детей в квартире Санкт-Петербурга.

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