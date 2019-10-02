  1. Пятый канал
  4. Число обманутых дольщиков в России может удвоиться

Число обманутых дольщиков в России может удвоиться

, 3:44 Видео 31

По данным объединения предпринимателей «Опора России», в зоне риска оказались более 600 девелоперов, оставшихся без банковских кредитов и не получивших разрешение достраивать жилье по старой схеме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Пименов Роман; Известия / Константин Кокошкин

Число обманутых дольщиков в России может удвоиться и достигнуть 400 тысяч. Такую цифру прогнозируют в объединении предпринимателей «Опора России». Как пишут «Известия», проблема в том, что более 600 девелоперов, строящих жилье примерно для 200 тысяч дольщиков не получили от банков кредиты на строительство по новым правилам и разрешения на достройку по старой схеме после перехода на эскроу-счета.

«Мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тысяч человек», — рассказал изданию член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.

В свою очередь в Минстрое РФ сообщили, что из почти четырех тысяч девелоперов только 774 получили одобрение банков на использование эскроу-счетов, а еще около двух с половиной тысяч добились разрешения достроить объекты по старым правилам. Кроме того, из 600 с лишним компаний, что остались без денег, некоторые еще имеют шанс все-таки получить кредит.

Опрошенные изданием эксперты высказали предположение, что в ближайшее время рынок покинут около тысячи девелоперов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 июля 2019 года вступил в силу закон о защите дольщиков, по которому между покупателем жилья, застройщиком и банком должен заключаться трехсторонний договор. Деньги покупателя переводятся на эскроу-счет, а застройщик возводит дом либо на собственные средства, либо берет кредит в том же банке. Деньги покупателя он получает только после сдачи жилья.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

4:42
Волочкова рассказала, какие возможности открывает ее имя дочери Ариадне
4:17
Почему Джордж Мартин считает финал «Игры престолов» неправдоподобным
3:44
Число обманутых дольщиков в России может удвоиться
3:21
ГИБДД проверит информацию о нарушении Боярским правил парковки
3:02
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
2:42
Жена Тарасова объяснила, зачем ей пособие по психологии отношений

Сейчас читают

Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев