Число обманутых дольщиков в России может удвоиться и достигнуть 400 тысяч. Такую цифру прогнозируют в объединении предпринимателей «Опора России». Как пишут «Известия», проблема в том, что более 600 девелоперов, строящих жилье примерно для 200 тысяч дольщиков не получили от банков кредиты на строительство по новым правилам и разрешения на достройку по старой схеме после перехода на эскроу-счета.

«Мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тысяч человек », — рассказал изданию член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.

В свою очередь в Минстрое РФ сообщили, что из почти четырех тысяч девелоперов только 774 получили одобрение банков на использование эскроу-счетов, а еще около двух с половиной тысяч добились разрешения достроить объекты по старым правилам. Кроме того, из 600 с лишним компаний, что остались без денег, некоторые еще имеют шанс все-таки получить кредит.

Опрошенные изданием эксперты высказали предположение, что в ближайшее время рынок покинут около тысячи девелоперов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 июля 2019 года вступил в силу закон о защите дольщиков, по которому между покупателем жилья, застройщиком и банком должен заключаться трехсторонний договор. Деньги покупателя переводятся на эскроу-счет, а застройщик возводит дом либо на собственные средства, либо берет кредит в том же банке. Деньги покупателя он получает только после сдачи жилья.