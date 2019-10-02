Фото: как Анфиса Чехова тренируется делать «модный рот»

Анфиса Чехова никогда не упускает случая посмеяться над собой. А если повода нет, она создает его сама. На этот раз известная теле и радиоведущая показала своим подписчикам в Instagram, как тренируется делать «модный рот» на селфи.

«На первых двух фото вы видите мою обычную улыбку<…>. На третьем фото запечатлена моя сотая попытка сделать модный рот, как бы выдувая тонкую струйку воздуха, как учил меня гуру стиля Николай Овечкин. Коль, получилось? Как думаете, стоит мне начать делать селфи с модными губами?», — подписала снимки Чехова.

Instagram @achekhova

«Гуру стиля» сразу же откликнулся, но пообещал сделать свое заключение по этому вопросу позже.

«Дырка большевата?», — поинтересовалась ученица.

«Струйка толстовата», — ответил гуру

«Мои губы не заточены под тонкие струйки», — признала свое поражение Чехова.

Поклонники меж тем поспешили вынести свой вердикт, который в основном свелся к тому, что нет ничего лучше естественности.

«Получилось!»

«Ой нее, давай без дудочек!»

«Немодные селфи лучше!»

«Ни в коем случае! Только не третий рот… Ваша естественная улыбка — фирменная и ваша!»

«Вы очень красивая, а вот глаза грустные».

«На третьем тоже нормально! Но все же улыбайтесь своими губами!», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова выставила на всеобщее обозрение свои утренние «нечесаные и опухшие» снимки.