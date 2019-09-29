«Нечесанные и опухшие»: Анфиса Чехова удивила фанатов снимком без макияжа

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых позирует вместе со своим семилетним сыном Соломоном Баблишвили и маленьким щенком.

Что интересно, на фотографиях звезда запечатлена абсолютно без макияжа. В подписи к публикации она пояснила, что кадры были сделаны утром, поэтому получились максимально естественными. Теледива даже не стала пользоваться фотошопом, чтобы скрыть дефекты кожи.

« Нечесаные и опухшие утренние фото, без макияжа и фотошопа самые искренние. С добрым утром, мои любимые читатели и смотрители моей жизни », — обратилась к подписчикам знаменитость.

Instagram @achekhova

Фолловеры бурно отреагировали на публикацию Чеховой. Они были удивлены тому, как замечательно ведущая выглядит без косметики. В комментариях они посоветовали звезде вообще перестать краситься и выходить на улицу без грамма макияжа. Поклонники убеждены: светская львица — воплощение красоты и совершенства.

«Доброе утро! Действительно самые искренние и красивые фото. Будьте счастливы!»

«Класснючие такие эмоции!»

«Как вы потрясающе выглядите!»

«Вы без макияжа еще лучше и интереснее!»

«А вы красивая девушка и без косметики!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рисунок полностью обнаженной Анфисы Чеховой взорвал сеть.