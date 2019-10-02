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  4. Видео: автомобиль загорелся после столкновения с автобусом под Петербургом

Видео: автомобиль загорелся после столкновения с автобусом под Петербургом

, 8:46 Видео 129

По предварительным данным, водитель легковушки скончался, пассажиры общественного транспорта получили травмы различной степени тяжести.

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Фото, видео: ТАСС / Federico Gambarini; ВКонтакте @spb_today

В Санкт-Петербурге на участке Волхонского шоссе в результате столкновения с автобусом погиб водитель легкового автомобиля в среду, 2 октября. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Все пассажиры общественного транспорта живы, однако есть пострадавшие с серьезными травмами, рассказали очевидцы происшествия. По информации ТАСС, травмы получили восемь человек.

Водитель легковой машины, по предварительным данным, не успел выбраться из транспортного средства самостоятельно и погиб. По словам свидетелей трагедии, мужчину пытались вытащить из легковушки, однако ничего не вышло.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства этой смертельной аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что огненное ДТП произошло на трассе в Тамбовской области.

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