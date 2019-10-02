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В Хакасии несколько городов остаются без отопления в заморозки — видео

, 12:20 Эфирная новость 78

Специалисты дают неутешительный прогноз — ремонтировать оборудование времени нет, долги коммунальных служб превышают сотни миллионов рублей.

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Фото, видео: ТАСС/Колбасов Александр, 5-tv.ru

Жители Хакасии замерзают в собственных квартирах. На градусниках — около 10, батареи ледяные, по углам — плесень.

Чтобы хоть как-то согреться, людям приходится облачаться в многослойную одежду, а спать ложиться в теплых куртках. Прогнозы неутешительные: на ремонт оборудования времени уже нет, да и долги коммунальщиков исчисляются сотнями миллионов рублей.

Хакасия замерзала прошлой зимой, и сейчас на пороге нового энергетического коллапса — задолженность коммунальщиков за электроэнергию превышает полмиллиарда рублей и растет ежедневно. 12 предприятий-должников по ЖКХ могут отключить уже сегодня. Несмотря на повышение тарифов для жителей республики, во многих городах так и не подготовили инфраструктуру к зиме.

Как выживают в морозильных камерах и дома, и на работе, выяснял Валентин Трушнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в регионах РФ вновь не успели подготовиться к отопительному сезону.

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