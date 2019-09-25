Не ждали? Почему в регионах РФ вновь не успели подготовиться к отопительному сезону

Жители Ульяновской области стали жертвами капремонта. В домах срезали старые батареи, а новые так и не поставили. В некоторых квартирах нет не только тепла, но и горячей воды.

А на Камчатке власти объявили о запуске несуществующей котельной в селе, где нет централизованной системы отопления.

Между тем, погода в регионах ухудшается. Первый снег выпал в Татарстане, Башкирии и на Южном Урале. Трассы не успевают расчищать от сугробов. Водителям приходится снижать скорость, чтобы избежать аварий.

Без тепла все еще остаются и многие соцобъекты, которые должны подключать в первую очередь. В Кирове, Екатеринбурге и Златоусте не работают школы и детские сады. Воспитанников и учеников отпустили по домам, пока в помещениях не будет тепло.

Что говорят власти и коммунальные службы, выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Самаре возле домов должников устанавливают «пирамиды позора».