Названы самые популярные запросы россиян про татуировки

Самым популярным поисковым запросом в «Яндексе» за год, связанным со словом тату, оказалась стоимость нанесения нательного рисунка. Россиян живо интересует смысл различных татуировок: розы, волка, змеи, совы и дракона, а также вопросы: где больно бить, долго ли заживает и какие есть по этому поводу мази.

Данные «Яндекса»

Отдельный интерес, по данным «Яндекса», вызывает значение «1703» на шее рэпера Оксимирона. Самые популярные ответы, что это название клуба, где раньше проходили Versus Battle, и год основания Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне чаще всего спрашивают в интернете про Москву.