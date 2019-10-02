Названы самые популярные запросы россиян про татуировки

Самым популярным поисковым запросом в «Яндексе» за год, связанным со словом тату, оказалась стоимость нанесения нательного рисунка. Россиян живо интересует смысл различных татуировок: розы, волка, змеи, совы и дракона, а также вопросы: где больно бить, долго ли заживает и какие есть по этому поводу мази.
Отдельный интерес, по данным «Яндекса», вызывает значение «1703» на шее рэпера Оксимирона. Самые популярные ответы, что это название клуба, где раньше проходили Versus Battle, и год основания Санкт-Петербурга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне чаще всего спрашивают в интернете про Москву.