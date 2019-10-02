  1. Пятый канал
  4. Названы самые популярные запросы россиян про татуировки

Названы самые популярные запросы россиян про татуировки

, 14:10 64

Больше всего пользователей интересуют стоимость тату и значения ряда рисунков.

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Самым популярным поисковым запросом в «Яндексе» за год, связанным со словом тату, оказалась стоимость нанесения нательного рисунка. Россиян живо интересует смысл различных татуировок: розы, волка, змеи, совы и дракона, а также вопросы: где больно бить, долго ли заживает и какие есть по этому поводу мази.

Данные «Яндекса»

Отдельный интерес, по данным «Яндекса», вызывает значение «1703» на шее рэпера Оксимирона. Самые популярные ответы, что это название клуба, где раньше проходили Versus Battle, и год основания Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне чаще всего спрашивают в интернете про Москву.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

15:36
«Гостеприимный и легкий!»: Елена Проклова об умершем композиторе Гии Канчели
15:26
Пилоту 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево» предъявлено обвинение
15:20
«Вы чудесная!» Мария Горбань вдохновила поклонников видео из бассейна
14:58
«Богиня или королева?!» Ким Кардашьян показала пышные формы в нижнем белье
14:47
Пьяного мужчину в Поволжье избили ногами до смерти. Под подозрением полицейские
14:44
Видео: подозреваемого в убийстве сотрудника СКР в Москве доставили в суд

Сейчас читают

Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев