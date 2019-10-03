«Как мед»: «Русская Кардашьян» выложила в сеть «скромный» снимок

Российская модель Анастасия Квитко на своей странице в Instagram вновь опубликовала фото, снятое на «старой» локации. Девушка на протяжении нескольких дней выкладывает снимки, сделанные у белой деревянной конструкции, похожей на вышку спасателей.
24-летняя знаменитость на этот раз поскромничала и позирует перед камерой, прикрывшись розовой накидкой. Ее объемные формы скрыты под тканью. Однако, внушительная грудь под черным бюстгальтером доступна взору более чем десятимиллионной армии ее поклонников.
Несмотря на «целомудренный» снимок, по сравнению с другими, пользователи не прекращают осыпать россиянку комплиментами.
«Ошеломляюще!»
«Потрясающая девушка»
«Красивая и соблазнительная!»
«Как мед!»
«Эта женщина — прекрасная богиня!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что формы «русской Кардашьян» вновь раззадорили фанатов.