«Как мед»: «Русская Кардашьян» выложила в сеть «скромный» снимок

Российская модель Анастасия Квитко на своей странице в Instagram вновь опубликовала фото, снятое на «старой» локации. Девушка на протяжении нескольких дней выкладывает снимки, сделанные у белой деревянной конструкции, похожей на вышку спасателей.

24-летняя знаменитость на этот раз поскромничала и позирует перед камерой, прикрывшись розовой накидкой. Ее объемные формы скрыты под тканью. Однако, внушительная грудь под черным бюстгальтером доступна взору более чем десятимиллионной армии ее поклонников.

Instagram @anastasiya_kvitko

Несмотря на «целомудренный» снимок, по сравнению с другими, пользователи не прекращают осыпать россиянку комплиментами.

«Ошеломляюще!»

«Потрясающая девушка»

«Красивая и соблазнительная!»

«Как мед!»

«Эта женщина — прекрасная богиня!» — пишут фолловеры.

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