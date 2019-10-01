Модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян» вновь раззадорила фанатов своими внушительными формами. Девушка выложила в сеть очередные снимки, на которых позирует в черном бикини. Знаменитость демонстрирует грудь, талию, бедра и «пятую точку».

«Мы можем изменить мир, если сосредоточимся на чем-то одном. Итак, на чем вы хотите сосредоточиться на этой неделе?» — обратилась к подписчикам Анастасия Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

Новая порция фотографий спровоцировала поклонников «русской Кардашьян» на комплименты, судя по которым можно понять — мужчины просто мечтают иметь такую красотку под боком.

«Горячо!»

«Удивительно красива!»

«Красивая и обаятельная»

«Само очарование»

«Женщина!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый снимок «русской Кардашьян» разочаровал фанатов.