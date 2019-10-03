Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Медленно, но верно, Раки. Вы полны решимости выиграть эту гонку любой ценой, но вам лучше «придержать коней». В этом случае победа будет гарантирована на 100%. Остановитесь и задумайтесь, так ли вам необходимо это сражение.

Близнецы, вы фонтанируете чудесными идеями. Пришло время придать им конкретную форму. Потратьте некоторое время на их развитие, оцените возможный результат со всех сторон, а затем начните закладывать его основу. При правильной стратегии вас ждет джекпот.

Телец, сейчас на вас навалилось много проблем, но не стоит отчаиваться. Вы сумеете справиться со всеми невзгодами, даже если кажется, что хуже уже не может быть. Попробуйте отпустить некоторые вещи на самотек. Все разрешится в конечном итоге в позитивном ключе.

Овен, вам необходимо позаботится о своем душевном спокойствии. Речь идет не об отдыхе в спа или лежании на диване. Ваша душа требует духовного насыщения. Попробуйте заняться медитацией или почитайте мудрую книгу.

Медленно, но верно, Раки. Вы полны решимости выиграть эту гонку любой ценой, но вам лучше «придержать коней». В этом случае победа будет гарантирована на 100%. Весы, не бойтесь радоваться успехам, впереди вас ждет много интересного. Рыбы, нашли ли вы утешение в отчаянии? Помните, негативные эмоции мешают вам обрести гармонию.

♌ Лев

Лев, если чему-то вас научил путь, так это тому, что все происходит по какой-то причине, включая неприятности. Эта фаза вашей жизни заставляет вас осознать беспорядок, который вы организовали вокруг себя, и негативные убеждения, что больше не вписываются в новый рассказ. Пусть правда поможет вам вернуться себя

Космический совет: не бойтесь перемен.

♍ Дева

Дева, у вас добрая душа, которая умеет любить и сострадать. Но как часто вы пересекаете черту, когда жертвуете собой во имя других? Не позволяйте эмоциям удерживать вас от принятия мудрых решений и реализации своего потенциала.

Космический совет: будьте честными и справедливыми во всех своих делах.

♎ Весы

Весы, не бойтесь радоваться успехам, впереди вас ждет много интересного. К тому же планируется повышение на карьерном поприще, ведь вас зажигает то, чем вы занимаетесь. Продолжайте быстро двигаться в правильном направлении. Ваша сила воли откроет новые двери.

Космический совет: занимайтесь тем, что вас зажигает.

♏ Скорпион

Скорпион, все на этой планете следует установленному циклу. Присмотритесь, и вы поймете, что ваше тело тоже следует заданному направлению. Причина, по которой вы чувствуете себя потерянным, кроется в нарушении заданного ритма. Попробуйте проанализировать эту ситуацию.

Космический совет: прочувствуйте жизнь.

♐ Стрелец

Стрелец, вы страдаете, потому что сами этого хотите. Не позволяйте конфликтам портить вам настроение, и в целом — жизнь. Позвольте себе преобразиться. У некоторых из вас могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Старайтесь не только слушать, но и слышать. Космический совет: хватит страдать.

♑ Козерог

Козероги, вы мечтаете, чтобы под вашими ногами был прочный фундамент, но невозможно распланировать все на свете. Будьте готовы, что что-то может пойти не так. Это нормально. Кроме этого вам необходимо заняться собственным исцелением от эха прошлого. Чем меньше вы думаете о нем, тем успешнее будет ваш жизненный путь. Космический совет: не бойтесь шатких конструкций.

♒ Водолей

Можно смотреть в зеркало заднего вида и жить прошлым, если вы сознательно хотите этого, но Вселенная вам не советует продолжать такую жизнь. Хватит печалиться, лучше обратите свой взор в настоящее. Если сумеете расстаться со скелетами прошлого, вас ждет большая удача в будущем.

Космический совет: на ошибках прошлого надо учиться, а не жить ими.

♊ Рыбы

Рыбы, нашли ли вы утешение в отчаянии? Помните, негативные эмоции мешают вам обрести гармонию. Вселенная призывает вас быть более активными, сделать шаг вперед и позволить себе быть честным с самим собой.

Космический совет: найдите в себе смелость, необходимую для монументальных изменений.

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