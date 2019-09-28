Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября

Общий фон недели с 30 сентября по 6 октября будет довольно чувственным. Это может проявляться как в сексуальной сфере, так и в творческой. Другая особенность периода будет заключаться в том, что многие инициативы могут наталкиваться на сопротивление, которое будет нелегко преодолеть.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет извлечь из этого периода максимум пользы.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается напряженный период. Повышенная конфликтность, недоразумения и размолвки могут значительно осложнить ваши отношения с окружающими. Постарайтесь быть добрее и терпимее, а также прислушивайтесь к тому, чего хотят другие люди. Это будет нелегко для вас, но принесет положительные результаты, которые скажутся в будущем.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя может принести неприятные перепады настроения, а также ссоры с женщинами или из-за женщин. Если вы с эмоций переключитесь на практические дела, станет заметно легче, так как энергия недели будут способствовать деловой активности и поощрять трудолюбие.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов предстоящая неделя склоняет к флирту, романтическим знакомствам и любовным приключениям. Также этот период подойдет для творчества и светского общения. В целом, вас ждет позитивная и приятная неделя, которая будет наполнена дружескими встречами и новыми знакомствами.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам рекомендуется разобраться в себе и уделить внимание внутреннему миру. Если вы это сделаете, то будете чувствовать защищенность, так необходимую вам. Обратите внимание на свои ощущения. Обсудите с близкими людьми, что вас волнует и что связывает с ними. Вас ждет позитивная неделя.

Лев — гороскоп на неделю

Львы на следующей неделе могут испытывать эмоциональную неустойчивость. Не исключены конфликты с окружающими вас женщинами. Разрешить споры вам помогут оптимизм, лидерство, вера в себя и умение видеть лучшее в людях.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя принесет душевный комфорт, а также повышенную способность к практическому труду. Избегайте общения с хвастунами и не верьте слишком оптимистичным обещаниям и предложениям. Чтобы добиться желаемого результата, вам придется потрудиться. В остальном все будет хорошо.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ждет насыщенная неделя, на которой многие представители этого знака будут отмечать свой день рождения. В этот период хорошо осмыслить свою жизнь, оглянуться в прошлое и спланировать будущее. Делать это стоит за неделю до и неделю после дня рождения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ждет благоприятная неделя, можно сказать, душевная. Вы будете удивлены глубиной чувств и эмоций, которые вас посетят. В то же время они будут не слишком противоречивыми и смогут вписываться в общий ход вашей жизни.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на следующий неделе станут всеобщими любимцами. Однако постарайтесь не зазнаваться и не слишком давите на окружающих. Если будете следовать этому совету, вам удастся повлиять на других и воодушевить их. Многие знакомые будут нуждаться в вашей поддержке.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги будут чувствовать на следующей неделе особое душевное равновесие, которое поможет им двигаться к успеху и благосостоянию. Рекомендуется посвятить время постановке целей и планированию. Это придаст сил, увеличит фокус внимания и поможет действовать более эффективно.

Водолей — гороскоп на неделю

На предстоящей неделе Водолеи будут собранными и в то же время довольно мягкими в общении. Это позволит представителям данного знака быть обходительными и обаятельными в общении с окружающими и, двигаясь к цели, не сбиваться с пути. Возможны перепады настроения, но они не испортят общую положительную картину.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб приближается гармоничная неделя, прежде всего, связанная с глубиной и равновесием чувств, что очень важно для представителей этого знака. Используйте это время и для того, чтобы сделать практические дела, например, решить денежные вопросы. Энергия недели поможет реализовать намерения.

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