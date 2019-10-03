Путин поручил не допустить «фокусов» с доплатами врачам

Владимир Путин провел совещание с министрами по модернизации первичного звена здравоохранения. Предыдущее было в августе и тогда президент потребовал от правительства к октябрю подготовить список мер.

2 октября говорили о зарплатах медиков. Путин напомнил, что от эффективности и качества работы врачей зависит здоровье нации и демография. А потому необходимо поднять оклады и сделать это так, чтобы суммы выросли не только на бумаге.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада, не были снижены квалификационные выплаты и другие доплаты, чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент РФ.

«Мы это понимаем и считаем, что для дальнейшего совершенствования отраслевой системы оплаты труда в 2020–2021 годах необходимо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда», — прокомментировала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, до 30 ноября регионы должны завершить анализ уровня зарплат медработников. А Минтруд и Минздрав к этому времени разработают проект изменений в Трудовой кодекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о призыве в армию осенью 2019 года.