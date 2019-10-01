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  4. Путин подписал указ о призыве в армию осенью 2019 года — видео

Путин подписал указ о призыве в армию осенью 2019 года — видео

, 11:57 Видео 26

Согласно указу, в российские войска будут призваны 132 тысячи граждан РФ.

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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, /Феоктистов Дмитрий, /Щербак Александр

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию осенью 2019 года 132 тысячи граждан РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 1 октября.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», — говорится в тексте документа.

Одновременно со стартом осеннего призыва на военную службу в России 1 октября вступил в силу ряд изменений, внесенных в закон о воинской обязанности. Так, солдаты-срочники могут уйти в запас до окончания службы, если в их семье родился второй ребенок. Кроме того, у молодых людей появилась возможность отказаться от положенной им отсрочки. Достаточно написать заявление в приемную комиссию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генштабе поручили индивидуально подходить к призыву в армию молодых людей из районов, подвергшихся затоплению.

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