Емельяненко выложил видео кровавой драки с Кокляевым

Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram видео драки с Михаилом Кокляевым.

Известно, что в результате потасовки у пауэрлифтера оказалась рассечена бровь. Травму спортсмен получил после того, как боец смешанных единоборств кинул в него кепку. Спортсмены повздорили на очной ставке, организованной спортивным блогером Азаматом Бостановым. Как писали «Известия», эта встреча была первой после подписания контракта о бое, который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Напряженными отношения между бойцом смешанных единоборств и Кокляевым стали после того, как пауэрлифтер прокомментировал конфликт Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым, где заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Спортсмен также ответил Михаилу роликом, после чего между ними завязался виртуальный поединок, позже переросший в контракт о реальном бое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Малек и Михайлов оценили шансы на победу Кокляева в поединке с Емельяненко.