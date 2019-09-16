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  4. Малек и Михайлов оценили шансы на победу Кокляева в поединке с Емельяненко

Малек и Михайлов оценили шансы на победу Кокляева в поединке с Емельяненко

, 22:14 Видео 36

Спортсмены прокомментировали предстоящий бой и высказали предположения относительно его возможных результатов.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail; 5-tv.ru

Предстоящий поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и тяжеловеса Михаила Кокляева вызывал большой интерес общественности. Относительно результатов готовящегося боя высказались многие российские спортсмены и бодибилдеры. В числе прочих шансы на победу штангиста оценили семикратный кратный чемпион мира по атлетическому фитнесу Михаил Малек и бодибилдер Александр Михайлов. По их мнению, с большей вероятностью в состязании одержит победу Емельяненко.

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Комментируя предстоящий бой, Малек вспомнил, что никто из спортсменов-тяжеловесов не сумел добиться впечатляющих результатов в смешанных единоборствах. В качестве примера Михаил привел «звезду силового экстрима» Мариуша Пудзяновского, который «затерялся» после того, как попробовал себя в новом виде спорта.

«Для Михаила это, наверное, больше похоже на авантюру, поскольку ни один из великих спортсменов-силовиков не снискал славу при переходе в единоборства», — отметил Малек.

Другой спортсмен Александр Михайлов подчеркнул, что у Емельяненко однозначно больше шансов на победу. Боец находится в хорошей форме, к тому же у него за плечами колоссальный опыт подобного рода поединков. Кокляев будет впервые принимать участие в таких соревнованиях, поэтому с большей вероятностью проиграет, хотя нельзя исключать счастливую случайность. Если тяжеловесу все-таки удастся нанести удар сопернику, для того сразу же «выключится свет», убежден бодибилдер.

«Александр Емельяненко — это, хоть и давно не выступавший, профессиональный боец с сильным послужным списком. Михаил Кокляев — это силовик, который да, хоть и он силен физически, у него нет гигантского опыта в тех же боях», — поделился мнением Михайлов.

 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Емельяненко анонсировал предстоящий бой с Михаилом Кокляевым. Поединок состоится 29 ноября.

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