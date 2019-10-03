Митингующие на Украине требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера

Центр Киева во власти нескольких тысяч националистов.

Вторые сутки они не покидают Майдан и территорию возле офиса украинского президента. Радикалы требуют встречи с Владимиром Зеленским.

Националисты требуют у Зеленского отозвать подпись под документом, символично названным «формула Штайнмайера». Он предусматривает проведение демократических выборов на юго-востоке Украины, а потом введение особого статуса Донбасса.

Накануне, министр иностранных дел России заявил, что «формула Штайнмайера» — это уже уступка и компромисс украинским властям, и никакого «плана Б» по договоренностям быть не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Донбасс после подписания «формулы Штайнмайера».