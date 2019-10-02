Репортаж: что ждет Донбасс после подписания «формулы Штайнмайера»

Киевские националисты объявили бессрочную акцию протеста — у офиса Зеленского собрались противники так называемой «формулы Штайнмайера» — документа, который поможет добиться мира на Донбассе.

В Минске на заседании контактной группы украинская делегация согласовала план действий по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

Если его удастся осуществить, это станет шагом к реализации минских договоренностей. Однако в Киеве подписание документа назвали «капитуляцией».

За ситуацией на Украине следит Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский исключил выборы в Донбассе в присутствии военных.