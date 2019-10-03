«What?!» Леди Гага удивила поклонников названием нового альбома

Поклонники американской певицы Леди Гаги массово заявили, что не поняли названия ее будущего альбома, поскольку артистка решила озаглавить его именем британской исполнительницы — Адель. Об этом Гага сообщила в Twitter.

«Я называю свой следующий альбом ADELE», — написала она.

Twitter @@ladygaga

Подписчики американской звезды, в свою очередь, начали язвить в ответ на это сообщение, связав идею Леди Гаги с тем, что ее последний выпущенный альбом якобы «провалился».

«Последний альбом провалился, а размещение имени Адель запутает людей. Гениально», — прокомментировал один из пользователей.

«Такой альбом нам не нужен», — добавил другой.

Кроме того, юзеры тут же создали мемы на данную тему, продолжив высмеивать новость от певицы.

Новый альбом Гаги станет шестым по счету. Первый анонс о его выпуске появился еще весной.

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