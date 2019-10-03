  1. Пятый канал
  4. «What?!» Леди Гага удивила поклонников названием нового альбома

«What?!» Леди Гага удивила поклонников названием нового альбома

, 8:04 34

Некоторые фанаты артистки предположили, что она собирается нажиться на имени британской коллеги по сцене.

Фото: Instagram @ladygaga

Поклонники американской певицы Леди Гаги массово заявили, что не поняли названия ее будущего альбома, поскольку артистка решила озаглавить его именем британской исполнительницы — Адель. Об этом Гага сообщила в Twitter.

«Я называю свой следующий альбом ADELE», — написала она.

Twitter @@ladygaga

Подписчики американской звезды, в свою очередь, начали язвить в ответ на это сообщение, связав идею Леди Гаги с тем, что ее последний выпущенный альбом якобы «провалился».

«Последний альбом провалился, а размещение имени Адель запутает людей. Гениально», — прокомментировал один из пользователей.

«Такой альбом нам не нужен», — добавил другой.

Кроме того, юзеры тут же создали мемы на данную тему, продолжив высмеивать новость от певицы.

Новый альбом Гаги станет шестым по счету. Первый анонс о его выпуске появился еще весной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Брэдли Купер так и не сделал предложение артистке.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

8:18
«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников
8:10
Эндокринолог предупредила об опасности самостоятельного подбора диеты
8:04
«What?!» Леди Гага удивила поклонников названием нового альбома
7:57
Сбербанк сообщил о возможной утечке данных клиентов
7:56
Актриса из «Властелина колец» предложила женщину на роль Гэндальфа
7:49
Семь человек погибли в результате крушения бомбардировщика В-17 в США

Сейчас читают

«Мне жаль Наташу, но нам не 15»: Водонаева о задержанной с наркотиками Бочкаревой
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев