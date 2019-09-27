Почему Брэдли Купер так и не сделал предложение Леди Гаге

Слухи о романе американского актера Брэдли Купера и певицы Леди Гаги буквально взорвали сеть. Сразу после того, как он разорвал отношения с российской моделью Ириной Шейк, фанаты заподозрили, что союз знаменитостей разрушила поп-дива Леди Гага, которая якобы по уши влюбилась в своего партнера по фильму «Звезда родилась». Однако Купер и Гага домыслы публики отказывались комментировать.

Несмотря на молчание звезд, поклонникам удалось узнать новые факты об их романе. Как сообщили источники в окружении пары, во время съемок кинокартины «Звезда родилась» между партнерами по ленте действительно вспыхнула страсть. Все было настолько серьезно, что Купер даже выбирал обручальное кольцо для новой избранницы, только вот на помолвку все-таки не решился.

По информации инсайдеров, актер не хотел связывать себя обязательствами, да и пристального внимания прессы к своей персоне старался избегать.

« Помолвка почти состоялась. Просто Брэдли внезапно осознал, что связывает себя обязательствами с кем-то еще, и испугался. Леди Гага рассказывала друзьям, что этим поступком он разбил ей сердце », — цитирует Starhit неназванный источник.

По слухам, нерешительность Купера разочаровала поп-диву. Якобы она даже попыталась заставить ревновать своего возлюбленного, появившись на публике с Дэном Хортоном, но никаких результатов это не принесло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леди Гага дерзко ответила хейтерам снимком топлес.