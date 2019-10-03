Сбербанк сообщил о возможной утечке данных клиентов

Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам как минимум 200 клиентов организации и в связи с этим инициировал служебное расследование по факту инцидента. Об этом говорится на официальном сайте банка.

Как отмечается в сообщении, данные о возможной утечке информации были получены вечером в среду, 2 сентября. На данный момент в качестве основной версии произошедшего рассматривается умышленные преступные действия одного из сотрудников организации, поскольку внешнее проникновение в базу данных невозможно. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

В Сбербанке также подчеркнули, что похищенные данные не угрожают сохранности денежных средств клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк снизит ставки по ипотеке.