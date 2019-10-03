Эксперты Роскачества обнаружили в лапше быстрого приготовления много токсинов

Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления на соответствие стандартам. В ходе исследования был проанализирован состав продукции 17 наиболее популярных торговых марок, причем в эксперименте участвовал не только товар российских, но также казахских и южнокорейских производителей. В каждом случае были выявлены несоответствия нормам, сообщает KP.RU.

« Ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследуемой продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества », — отмечается в официальном сообщении.

В результате исследования в лапше быстрого приготовления были обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов. По мнению экспертов, указанные вещества могли попасть в продукцию только через муку.

Анализ состава пищевых изделий также показал, что в них содержится много соли. В продукции 12 торговых марок доля этого вещества не соответствует стандарту Роскачества.

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