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  4. Эксперты Роскачества обнаружили в лапше быстрого приготовления много токсинов

Эксперты Роскачества обнаружили в лапше быстрого приготовления много токсинов

, 16:10 Видео 39

В ходе исследования специалисты проверили продукцию 17 наиболее популярных торговых марок.

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Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, /ZEUS,globalookpress.com /Jochen Tack

Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления на соответствие стандартам. В ходе исследования был проанализирован состав продукции 17 наиболее популярных торговых марок, причем в эксперименте участвовал не только товар российских, но также казахских и южнокорейских производителей. В каждом случае были выявлены несоответствия нормам, сообщает KP.RU.

«Ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследуемой продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества», — отмечается в официальном сообщении.

В результате исследования в лапше быстрого приготовления были обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов. По мнению экспертов, указанные вещества могли попасть в продукцию только через муку.

Анализ состава пищевых изделий также показал, что в них содержится много соли. В продукции 12 торговых марок доля этого вещества не соответствует стандарту Роскачества.

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