«Принцесса!» Звезда сериала «Ищейка» Банщикова похвасталась новым купальником

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова похвасталась перед подписчиками в Instagram новым купальником и заодно продемонстрировала фигуру. По словам актрисы, она сейчас активно собирается в отпуск, в связи с чем ей было необходимо подобрать новый пляжный образ.

«Скоро отпуск, я начала уже собираться️. А то всегда все в последний момент, так не хочется этой суеты… Нашла себе купальник. По-моему, хороший. Как вам?» — поинтересовалась у пользователей Банщикова.

Instagram @banshikova_anna

Юзеры, в свою очередь, заверили ее в отличном выборе.

«И купальник классный, и вы!» — прокомментировал один из них.

«Принцесса!» — добавил другой.

«Очень красиво!» — отметил подписчик.

Также пользователи сделали множество комплиментов по поводу фигуры 44-летней артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму в Греции.