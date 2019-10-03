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  4. «Принцесса!» Звезда сериала «Ищейка» Банщикова похвасталась новым купальником

«Принцесса!» Звезда сериала «Ищейка» Банщикова похвасталась новым купальником

, 12:33 Фото 376

Актриса рассказала, что активно готовится к отпуску и решила начать с собственного образа.

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Фото, видео: Instagram @banshikova_anna

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова похвасталась перед подписчиками в Instagram новым купальником и заодно продемонстрировала фигуру. По словам актрисы, она сейчас активно собирается в отпуск, в связи с чем ей было необходимо подобрать новый пляжный образ.

«Скоро отпуск, я начала уже собираться️. А то всегда все в последний момент, так не хочется этой суеты… Нашла себе купальник. По-моему, хороший. Как вам?» — поинтересовалась у пользователей Банщикова.

Instagram @banshikova_anna

Юзеры, в свою очередь, заверили ее в отличном выборе.

«И купальник классный, и вы!» — прокомментировал один из них.

«Принцесса!» — добавил другой.

«Очень красиво!» — отметил подписчик.

Также пользователи сделали множество комплиментов по поводу фигуры 44-летней артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму в Греции.

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