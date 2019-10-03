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  4. «Аплодисменты!»: Тактаров высказался о бое Кокляева с Емельяненко

«Аплодисменты!»: Тактаров высказался о бое Кокляева с Емельяненко

, 13:39 Видео 305

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам записал видеоролик, в котором прокомментировал предстоящий поединок спортсменов.

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Фото, видео: Instagram @olegtaktarov_official

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам, актер и телеведущий Олег Тактаров прокомментировал предстоящий поединок Александра Емельяненко с тяжеловесом Михаилом Кокляевым. Тактаров, известный под псевдонимом «Русский медведь», записал видео, в котором оценил идею спортсменов сразиться друг с другом на ринге. По словам спортивной и кинематографической знаменитости, боец смешанных единоборств и пауэрлифтер сумели пробудить к предстоящему бою огромный интерес, что заслуживает аплодисментов.

«Кокляев, Емельяненко — вы родоначальники профессионального реслинга или кетча, как у нас называли! Вы сумели раскрутить из ничего просто огромную, мощную бурю. Поток интереса к вам зашкаливает интерес ко всем остальным. Аплодисменты!» — высказался боец.

Бой Кокляева и Емельяненко состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2 октября спортсмены устроили потасовку в одном из ресторанных комплексов Москвы. Эта встреча была первой после подписания контракта о поединке.

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