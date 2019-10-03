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«Сечка до боя заживет»: Кокляев о кровоточащей ране после драки с Емельяненко

, 12:18 Видео 351

Конфликт между бойцом смешанных единоборств и пауэрлифтером произошел в ресторанном комплексе в Москве 2 октября.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail, ren.tv

В среду, 2 октября, на очной встрече, Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из ресторанных комплексов Москвы. Драка началась после того, как боец смешанных единоборств кинул в паурлифтера кепку.

В результате инцидента у Кокляева оказалась рассечена бровь. В четверг, 3 октября,  силач выложил в Instagram видео потасовки с Александром Емельяненко и записал на камеру свои извинения перед поклонниками за несдержанность в эмоциях. На кадрах хорошо видно рассеченную бровь Кокляева. Несмотря на то, что в ролике с дракой лицо Михаила было окровавлено, спортсмен уверенно заявил, что рана до боя заживет.

Как писали «Известия», эта встреча была первой после подписания контракта о бое, который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Встречу организовал спортивный блогером Азаматом Бостановым.

Накал страстей между бойцом смешанных единоборств и Кокляевым шел по нарастающей после того, как пауэрлифтер прокомментировал конфликт Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым, где заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Спортсмен также ответил Михаилу роликом, после чего между ними завязался виртуальный поединок, позже переросший в контракт о реальном бое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram видео драки с Михаилом Кокляевым.

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