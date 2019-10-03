«Сечка до боя заживет»: Кокляев о кровоточащей ране после драки с Емельяненко

В среду, 2 октября, на очной встрече, Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из ресторанных комплексов Москвы. Драка началась после того, как боец смешанных единоборств кинул в паурлифтера кепку.
В результате инцидента у Кокляева оказалась рассечена бровь. В четверг, 3 октября, силач выложил в Instagram видео потасовки с Александром Емельяненко и записал на камеру свои извинения перед поклонниками за несдержанность в эмоциях. На кадрах хорошо видно рассеченную бровь Кокляева. Несмотря на то, что в ролике с дракой лицо Михаила было окровавлено, спортсмен уверенно заявил, что рана до боя заживет.
Как писали «Известия», эта встреча была первой после подписания контракта о бое, который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Встречу организовал спортивный блогером Азаматом Бостановым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram видео драки с Михаилом Кокляевым.