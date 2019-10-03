Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с информацией об утечке данных

Роскомнадзор направил Сбербанку запрос в связи с информацией об утечке данных его клиентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. О том, что учетные записи по кредитным картам как минимум 200 клиентов организации стали доступны злоумышленникам вечером в среду, 2 сентября сообщили представители Сбербанка. В кредитно-финансовой организации отметили, что в связи с этим инициировано служебное расследование.

Пока в качестве основной версии инцидента рассматривается умышленные преступные действия одного из сотрудников организации, поскольку внешнее проникновение в базу данных невозможно.

В Сбербанке особо отметили, что похищенные данные клиентов не угрожают сохранности их денежных средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сбербанк сообщил о возможной утечке данных клиентов.