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  4. Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с информацией об утечке данных

Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с информацией об утечке данных

, 13:18 89

О возможной утечке информации в кредитно-финансовой организации заявили вечером в среду, 2 сентября.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Роскомнадзор направил Сбербанку запрос в связи с информацией об утечке данных его клиентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. О том, что учетные записи по кредитным картам как минимум 200 клиентов организации стали доступны злоумышленникам вечером в среду, 2 сентября сообщили представители Сбербанка. В кредитно-финансовой организации отметили, что в связи с этим инициировано служебное расследование.

Пока в качестве основной версии инцидента рассматривается умышленные преступные действия одного из сотрудников организации, поскольку внешнее проникновение в базу данных невозможно.

В Сбербанке особо отметили, что похищенные данные клиентов не угрожают сохранности их денежных средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сбербанк сообщил о возможной утечке данных клиентов.

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