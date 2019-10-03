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  4. «Ограбление на миллион»: У бизнес-партнера Пугачевой украли сейф с деньгами

«Ограбление на миллион»: У бизнес-партнера Пугачевой украли сейф с деньгами

, 15:20 65

Андрей Илиопуло обратился с заявлением в полицию.

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Бизнес-партнер примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Андрей Илиопуло обратился в полицию. Директор ООО «Холдинг Новард» сообщил правоохранительным органам, что у него украли сейф, где находились денежные средства в размере одного миллиона рублей и документы организации. По словам предпринимателя, грабители проникли в помещение, отжав окно второго этажа.

По факту инцидента в полиции возбудили уголовное дело в соответствии с пунктом «в» третьей части 158 статьи УК РФ «Кража в крупном размере».

Андрей Илиопуло является руководителем группы компаний «Холдинг Новард», куда входит обувная корпорация, с которой Алла Пугачева сотрудничает уже 22 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Пьер Мари рассказала о краже ее кошелька на премии экстрасенсов.

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