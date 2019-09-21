Виктория Пьер Мари рассказала о краже ее кошелька на премии экстрасенсов

Виктория Пьер Мари рассказала о крайне неприятном происшествии, которое случилось с ней в московском ресторане вечером 21 сентября на мероприятии магов и экстрасенсов. По словам артистки, которая сыграла биологическую мать главной героини в сериале «Моя прекрасная няня», неизвестный злоумышленник вытащил ее кошелек в момент объятий. Причем помимо банковских карт, певица лишилась также документов. Звезда телеэкрана также поиронизировала, что несмотря на присутствие экстрасенсов, в обнаружении воришек «никто чудес не проявил».

«Обнимаясь, целовались со мной. У меня вытянули кошелек из сумки прямо на приеме. Крутая международная премия. Во-первых, все документы, карточки, деньги. Сейчас эта премия, огромное количество людей, все в роскошных вечерних платьях, солидная аудитория, ведущие маги и экстрасенсы страны. Никто чудес пока не проявил», — прокомментировала она.

Виктория не только занимается актерской деятельностью, но и является обладательницей шикарного голоса. В 2001 году ей был присвоен титул «российской королевы блюза» президентом Ассоциации джазовых музыкантов Юрием Саульским. В настоящее время гастролирует со своим «Пьер-Мари бэндом» по России и странам мира с программой «Шоу мировых хитов».

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