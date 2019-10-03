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Как Емельяненко нокаутировал Кокляева кепкой — репортаж

, 21:43 Эфирная новость 23

Бойцы начали выяснять отношения задолго до официальной схватки на ринге.

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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев начали выяснять отношения, не дождавшись официальной схватки на ринге.

Бойцы встретились, чтобы обсудить предстоящий бой, но не сдержались и стали задевать друг друга словами. Аргументов не хватило, в дело пошло все, что подвернулось под руку.

Рукопожатий на этой встрече никто от них не ждал. Их и не последовало. Это был максимально жесткий до какого-то момента просто разговор двух непримиримых соперников с переходами на личности и взаимными выпадами. В итоге нервы сдали у обоих.

О том, как пролилась первая кровь, расскажет Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров высказался о драке Кокляева с Емельяненко.

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