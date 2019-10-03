Фото: дочь Александра Малинина пришла в образе принцессы на фестиваль пива

Дочь Александра Малинина от третьего брака 18-летняя Устинья пришла на фестиваль пива в немецком Мюнхене в образе принцессы. Фотографиями с одного из самых знаковых событий года для всех любителей пенного напитка она поделилась на своей странице в Instagram.

На фестивале начинающая певица появилась в длинной сиреневой юбке, зеленой жилетке, белой блузке и серой накидке. Образ принцессы завершал пряник в форме сердца с надписью Prinzessin (Принцесса — Прим. ред.) и роскошная прическа.

Instagram @ustinya_malinina_official

«Вот и все!» — подписала первую фотографию Устинья Малинина, имея в виду скорое завершение пивного фестиваля.

«Потому что я принцесса», — написала она ко второму снимку.

Подписчики активно оставляли в комментариях смайлики в виде сердечек и комплименты. Малинина отвечала благодарностью.

«Красивая»,

«Ты действительно принцесса», — написали пользователи на английском языке.

Как сообщал 5-tv.ru, дочь Александра Малинина часто путешествует по миру. Ранее Устинья Малинина поделилась нежным кадром с братом-близнецом.