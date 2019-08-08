Дочь Александра Малинина поделилась нежным кадром с братом-близнецом

Дочь Александра Малинина от третьего брака 18-летняя Устинья поделилась в Instagram трогательным фото со своим братом-близнецом Фролом. Дети известного певца отдыхают сейчас в итальянской Тоскане.

«Братик выгуливает», — написала коротко девушка.

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Подписчики пришли в восторг от совместного снимка брата и сестры. Они написали, что это трогательно и очень ценно, когда между близкими родственниками такие отношения.

«Очень хорошая фотография, душевная»;

«Светлые, добрые лица! Оставайтесь всегда такими»;

«Здорово, что у брата и сестры такие трепетные отношения»;

«Какие милые дети, а братик ну вообще молодчина, нашел время выгулять сестричку», — оставили комментарии пользователи.

Через несколько месяцев Устинье и Фролу исполнится 19 лет. Они родились в третьем брака певца с Эммой Малининой. Пара поженилась в 1990 году, однако совместные дети у них появились только спустя десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Малинина опубликовала трогательный снимок первого года замужества.