  1. Пятый канал
  4. Дочь Александра Малинина поделилась нежным кадром с братом-близнецом

Дочь Александра Малинина поделилась нежным кадром с братом-близнецом

, 15:35 Фото 145

Устинья и Фрол отдыхают сейчас в итальянской Тоскане.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @ustinya_malinina_official

Дочь Александра Малинина от третьего брака 18-летняя Устинья поделилась в Instagram трогательным фото со своим братом-близнецом Фролом. Дети известного певца отдыхают сейчас в итальянской Тоскане.

«Братик выгуливает», — написала коротко девушка.

Тарантино в опасности? Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру

Instagram @ustinya_malinina_official

Подписчики пришли в восторг от совместного снимка брата и сестры. Они написали, что это трогательно и очень ценно, когда между близкими родственниками такие отношения.

«Очень хорошая фотография, душевная»;

«Светлые, добрые лица! Оставайтесь всегда такими»;

«Здорово, что у брата и сестры такие трепетные отношения»;

«Какие милые дети, а братик ну вообще молодчина, нашел время выгулять сестричку», — оставили комментарии пользователи.

Через несколько месяцев Устинье и Фролу исполнится 19 лет. Они родились в третьем брака певца с Эммой Малининой. Пара поженилась в 1990 году, однако совместные дети у них появились только спустя десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Малинина опубликовала трогательный снимок первого года замужества.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +12°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Последние новости

16:11
«Царевна!» Жена Мартиросяна удачно подобрала наряд и собрала сотни комплиментов
15:51
«Вес — не главное!» Дочь Валерии не стесняется складок на животе — видео
15:44
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине — видео
15:35
Дочь Александра Малинина поделилась нежным кадром с братом-близнецом
15:18
В ГИБДД рассказали о самых опасных дорогах и главной причине ДТП — видео
15:05
Памела Андерсон 2.0: «Австралийскую Кардашьян» сравнили с секс-символом 90-х

Сейчас читают

«Сочно!» — Лена Летучая пожелала поклонникам доброго утра с мальдивского пляжа
Взрывы слышны в районе ЧП в войсковой части в Северодвинске
Памела Андерсон 2.0: «Австралийскую Кардашьян» сравнили с секс-символом 90-х

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги