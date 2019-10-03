США вновь отказали в визах российским дипломатам

Из-за проблем с получением виз США сорвалась поездка российской делегации на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщила в четверг, 3 октября, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

« Площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии, а сам он нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимного понимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились» , — отметила представитель российского дипломатического ведомства.

Этой историей Захарова проиллюстрировала несогласие российской стороны с утверждениями уходящего в отставку посла США в РФ Джона Хантсмана о «визовых ограничениях», которые помешали нескольким важным американским делегациям посетить Россию.

«Он таким образом дал понять, и там в общем об этом так и сказано, что визовые проблемы между Россией и Соединенными Штатами Америки не взаимны. При этом он не конкретизировал, о ком идет речь <…>, и в этой связи сказанное вызывает недоумение», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что известно лишь о двух сенаторах, которые не смогли приехать Россию. Но это произошло не потому, что им не выдали или задержали визы, а потому что они находятся в так называемом «черном списке» в рамках ответных действий на американские санкции против российских парламентариев. Между тем, в сентябре «значительная часть» российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН не смогла участвовать в ней из-за отсутствия американских виз, что в Вашингтоне объяснили «техническими причинами».

«У нас нет проблем по выдаче виз гражданам Соединенных Штатов Америки. Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США. Россия открыта к делегационным обменам. К сожалению встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем », — заявила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков предложил перенести заседание Генассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз членам российской делегации.