США вновь отказали в визах российским дипломатам

Из-за проблем с получением виз США сорвалась поездка российской делегации на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщила в четверг, 3 октября, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Этой историей Захарова проиллюстрировала несогласие российской стороны с утверждениями уходящего в отставку посла США в РФ Джона Хантсмана о «визовых ограничениях», которые помешали нескольким важным американским делегациям посетить Россию.
Захарова подчеркнула, что известно лишь о двух сенаторах, которые не смогли приехать Россию. Но это произошло не потому, что им не выдали или задержали визы, а потому что они находятся в так называемом «черном списке» в рамках ответных действий на американские санкции против российских парламентариев. Между тем, в сентябре «значительная часть» российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН не смогла участвовать в ней из-за отсутствия американских виз, что в Вашингтоне объяснили «техническими причинами».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков предложил перенести заседание Генассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз членам российской делегации.