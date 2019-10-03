Сбербанк не считает нужным выплачивать компенсации клиентам с похищенными данным

Сбербанк не собирается выплачивать компенсации клиентам, личные данные которых оказались украдены. Об этом сообщил представитель банка, пояснив, что кредитные карты этих граждан будут перевыпущены.

Как пишут «Известия», в банке утверждают, что никакой хакерской атаки на кредитное учреждение не фиксировалось и в краже данных подозревают одного из сотрудников, имевшего к ним допуск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сбербанке подтвердили утечку учетных записей по кредитным картам 200 клиентов. Информацию о более масштабной краже данных сейчас проверяет служба безопасности финансово-кредитной организации. Отмечалось также, что все средства клиентов банка находятся в безопасности, похищенной информации недостаточно для снятия денег со счетов.