В Сбербанке прокомментировали информацию об утечке данных

В Сбербанке подтвердили сведения об утечке учетных записей по кредитным картам 200 клиентов организации. Информация о большом масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности. Об этом говорится на официальной странице банка в Facebook.

В сообщении отмечается, что средства клиентов финансово-кредитной организации находятся в безопасности. Учетные записи пользователей карт не позволят злоумышленникам осуществлять денежные махинации.

«Т ам нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме », — говорится в сообщении Сбербанка.

Facebook @sberbank

На данный момент организация проводит расследование по факту инцидента. В качестве приоритетной версии произошедшего рассматриваются преступные действия одного из сотрудников организации с правами администратора. О результатах проведенных мероприятий Сбербанк сообщит дополнительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор направил Сбербанку запрос в связи с информацией об утечке данных его клиентов.