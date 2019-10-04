Россия предложила взять паузу после невыдачи виз США членам делегации

Процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи предлагает взять зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет Интерфакс.
Это предложение связано с невыдачей США виз части российской делегации, которые планировали принять участие в мероприятии. Данная пауза, по словам Полянского, необходима в связи с урегулированием ситуации в срочном порядке.
Как только «визовый вопрос» будет решен, Россия готова возобновить участие в официальной сессии, заверил зампостпреда РФ при ООН.
Вопросы, которые решает Первый комитет Генассамблеи, касается международной безопасности, а также разрешения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США вновь отказали в визах российским дипломатам.