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  4. Россия предложила взять паузу после невыдачи виз США членам делегации

Россия предложила взять паузу после невыдачи виз США членам делегации

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Речь идет о процедурной приостановке в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, заявил зампостпреда РФ при ООН.

Фото: ТАСС / Wang Ying

Процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи предлагает взять зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет Интерфакс.

Это предложение связано с невыдачей США виз части российской делегации, которые планировали принять участие в мероприятии. Данная пауза, по словам Полянского, необходима в связи с урегулированием ситуации в срочном порядке.

Как только «визовый вопрос» будет решен, Россия готова возобновить участие в официальной сессии, заверил зампостпреда РФ при ООН.

«Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств-членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций», — сказал Полянский.

Вопросы, которые решает Первый комитет Генассамблеи, касается международной безопасности, а также разрешения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США вновь отказали в визах российским дипломатам.

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