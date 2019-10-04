Россия предложила взять паузу после невыдачи виз США членам делегации

Процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи предлагает взять зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет Интерфакс.

Это предложение связано с невыдачей США виз части российской делегации, которые планировали принять участие в мероприятии. Данная пауза, по словам Полянского, необходима в связи с урегулированием ситуации в срочном порядке.

Как только «визовый вопрос» будет решен, Россия готова возобновить участие в официальной сессии, заверил зампостпреда РФ при ООН.

«Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств-членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций», — сказал Полянский.

Вопросы, которые решает Первый комитет Генассамблеи, касается международной безопасности, а также разрешения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США вновь отказали в визах российским дипломатам.