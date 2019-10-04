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  4. «Какие ушки!» Водянова в образе эльфа растрогала пользователей сети — видео

«Какие ушки!» Водянова в образе эльфа растрогала пользователей сети — видео

, 5:45 Видео 47

Российская супермодель в сказочном наряде и невероятно реалистичном гриме посетила благотворительный вечер в Лондоне.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Супермодель Наталья Водянова опубликовала в Instаgram серию необычных фото и видео. Манекенщица в образе эльфа посетила благотворительный бал в Лондоне. Звезда предстала на кадрах в пышном вечернем платье цвета «фуксия» и комплекте бижутерии из ожерелья, кольца и крупных серег, украшенных ярко-голубыми камнями. Однако наибольшее внимание поклонников привлекли огромные торчащие искусственные ушки их любимицы.

«Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела», — написала в соцсети знаменитость.

Instagram @natasupernova

Подписчики Натальи Водяновой пришли в полнейший восторг от необычного образа кумира. Многие фанаты похвалили оригинальный наряд и искусственные ушки любимицы. Однако большинство пользователей соцсети отметили, что самое главное украшение звезды — ее огромные голубые глаза.

«Какие прекрасные глаза, наполненные светом!»

«Ваши глаза сияют ярче драгоценных камней!»

«Нереальная!»

«Какие глаза, какие ушки!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова в купальнике сразила фанатов наповал.

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