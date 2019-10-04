Супермодель Наталья Водянова опубликовала в Instаgram серию необычных фото и видео. Манекенщица в образе эльфа посетила благотворительный бал в Лондоне. Звезда предстала на кадрах в пышном вечернем платье цвета «фуксия» и комплекте бижутерии из ожерелья, кольца и крупных серег, украшенных ярко-голубыми камнями. Однако наибольшее внимание поклонников привлекли огромные торчащие искусственные ушки их любимицы.

« Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела », — написала в соцсети знаменитость.

Instagram @natasupernova

Подписчики Натальи Водяновой пришли в полнейший восторг от необычного образа кумира. Многие фанаты похвалили оригинальный наряд и искусственные ушки любимицы. Однако большинство пользователей соцсети отметили, что самое главное украшение звезды — ее огромные голубые глаза.

«Какие прекрасные глаза, наполненные светом!»

«Ваши глаза сияют ярче драгоценных камней!»

«Нереальная!»

«Какие глаза, какие ушки!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова в купальнике сразила фанатов наповал.