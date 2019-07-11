«Восхитительно!» Наталья Водянова в купальнике сразила фанатов наповал

, 7:40 Фото 238

Российская супермодель отдыхает в Испании.

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Фото, видео : Instagram @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова наслаждается сейчас отдыхом в Испании, откуда делится с подписчиками в Instagram фотографиями и впечатлениями.

Недавно русская красавица опубликовала фото в белом купальнике. На снимке 37-летняя модель нежится на солнышке.

«Я только что вернулась с небес на землю… Впервые в жизни я провела три дня в отпуске наедине с собой, пользуясь лишь телефоном, чтобы фотографировать и разговаривать с детьми и Антуаном», — подписала снимок Наталья Водянова.

Instagram @natasupernova

Подписчики пришли в восторг от фигуры модели. Несмотря на то, что Водянова является матерью пятерых детей, она находится в прекрасной физической форме. Фанаты оставили Наталье множество комплиментов:

«Великолепная Наталья, как же вам удается так подтянуто выглядеть?! У вас ведь столько замечательных деток… Ваш живот будто и не видел их… в чем секрет?»

«И это мама пятерых деток. Восхитительно!»

«Великолепно, красиво, обворожительно. Потрясающее телосложение», — написали поклонники.

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Однако некоторые юзеры отметили, что Наталья Водянова выглядит слишком худой:

«Суперхудая»

«А где грудь?»

«Ну очень худая!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева порадовала фанатов пышными формами.

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