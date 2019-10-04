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  4. Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал, в чем польза «Уроков лидерства»

Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал, в чем польза «Уроков лидерства»

, 12:45 Эфирная новость 32

«Урок лидерства» прошел в Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий.

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Фото, видео: ТАСС/Sebastian Gollnow, 5-tv.ru

Для студентов Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий провели уникальную лекцию. Это «Урок лидерства», который подготовил для молодых людей один из победителей конкурса «Лидеры России». Денис Овчаров поделился собственным опытом и рассказал, с какими сложностями сталкивается при построении своей карьеры.

«„Уроки лидерства" — это один из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Я к нему отношусь больше ни как к урокам лидерства, а как к проекту, где ребята могут пообщаться с коллегами, которые прошли определенный путь, выпустились желательно из их же университета. И соответственно, могут перенять какой-то опыт. И не то чтобы избежать ошибок, но побыстрее наступить на те же грабли», — рассказал Денис Овчаров.

Социально-образовательные лекции проходят по всей стране не только для студентов, но и для школьников. Завершатся «Уроки лидерства» 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об «Уроке лидерства», который прошел в форме телемоста и объединил школьников, проходящих обучение на 12 детских железных дорогах в разных регионах страны.

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