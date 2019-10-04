Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал, в чем польза «Уроков лидерства»

Для студентов Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий провели уникальную лекцию. Это «Урок лидерства», который подготовил для молодых людей один из победителей конкурса «Лидеры России». Денис Овчаров поделился собственным опытом и рассказал, с какими сложностями сталкивается при построении своей карьеры.

«„Уроки лидерства" — это один из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Я к нему отношусь больше ни как к урокам лидерства, а как к проекту, где ребята могут пообщаться с коллегами, которые прошли определенный путь, выпустились желательно из их же университета. И соответственно, могут перенять какой-то опыт. И не то чтобы избежать ошибок, но побыстрее наступить на те же грабли», — рассказал Денис Овчаров.

Социально-образовательные лекции проходят по всей стране не только для студентов, но и для школьников. Завершатся «Уроки лидерства» 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об «Уроке лидерства», который прошел в форме телемоста и объединил школьников, проходящих обучение на 12 детских железных дорогах в разных регионах страны.